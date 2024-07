Quattrocchi per la Juve Next Gen sulle orme di Soulé. Affondo Papadopoulos

Continua a rinforzarsi la Juventus Next Gen. Il direttore sportivo della formazione Under 23 Claudio Chiellini, infatti, sta lavorando alacremente per consegnare il prima possibile al nuovo tecnico Paolo Montero alcuni rinforzi di spessore. L’ultimo colpo bianconero in ordine di tempo si chiama Juan Ignacio Quattrocchi. Il fantasista argentino classe 2004 piaceva a diversi club spagnoli, ma la Juve con un blitz la settimana scorsa ha sorpassato le avversarie piazzando l’affondo decisivo. L’esterno offensivo mancino è sbarcato in Italia per visite mediche e firme di rito. Contratto biennale con opzione per la stagione successiva. A facilitare la riuscita dell’operazione il passaporto comunitario in possesso del talentino scuola Estudiantes.