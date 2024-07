Montero scalda la Next Gen: poker alla Pro Vercelli, "Felici di questo inizio"

Primo successo amichevole in un test importante per la Juventus Next Gen. I ragazzi di Paolo Montero si sono imposti con un netto 4 a 0 sulla Pro Vercelli. Ottima partita di Guerra che nella prima frazione di gioco sfrutta un'imbeccata di Ledonne portando i bianconeri in vantaggio e, dopo poco approfitta della respinta corta del portiere avversario con un tap-in sottoporta, firmando la doppietta personale. Il suo tabellino si impreziosisce di un assist per Mancini che cala il tris chiudento in netto vantaggio il primo tempo. La ripresa ripropone lo stesso copione, con Citi che svetta più in alto di tutti e trasforma in gol il piazzato calciato da Ripani. Prossimo impegno con il Catanzaro nel match amichevole in programma per sabato 3 agosto alle ore 18 allo stadio "Ernesto Brunod" a Chatillon.