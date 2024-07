Juve Next Gen, anticipi e posticipi delle prime sette giornate: il calendario

La Juventus Next Gen ha iniziato al meglio il nuovo percorso con Paolo Montero in panchina. Ottimo l'esordio in amichevole contro la Pro Vercelli con il netto successo per 4-0 grazie alle reti di Guerra (doppietta), Mancini e Citi. Intanto la seconda squadra ha continuato la preprazione e sta lavorando per farsi trovare pronta per l'inizio della stagione ufficiale, prima con la Coppa Italia e poi con il campionato. In questo senso la Lega Serie C ha pubblicato gli anticipi e i posticipi delle prime sette giornate in cui i bianconeri saranno impegnati nel girone C della Lega Pro.

Juve Next Gen, date e orari delle prime sette giornate

La Juve Next Gen è al lavoro e intanto può capire quando e dove giocherà nelle prime giornate della nuova stagione di Serie C. Paolo Montero ha a disposizione una squadra interessante, nonostante qualche giocatore si stia mettendo in mostra agli ordini di Thiago Motta. Al di là di questo i bianconeri stanno piano piano trovando la condizione in vista dell'inizio ufficiale della nuova annata in cui i bianconeri dovranno mettere in campo qualità ma soprattutto tanta grinta siccome il girone C è forse quello con più pressione e difficile per stadi e blasone delle squadre presenti. Di seguito le date e gli orari delle prime sette giornate in cui la Juve sarà impegnata per tre volte in casa e quattro in trasferta.