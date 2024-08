Juve Next Gen, Cerri rinnova e va in Serie B: ufficiale il passaggio alla Carrarese

Leonardo Cerri è un nuovo giocatore della Carrarese. Dopo giorni di indiscrezioni e una lunga trattativa è finalmente arrivata l'ufficialità del passaggio dalla Juve Next Gen al club di Carrara. Il giocatore si trasferirà in prestito fino alla fine della stagione. Prima di andare via e iniziare una nuova avventura, l'attaccante ha firmato un prolungamento di contratto con la società bianconera, che lo lega alla Vecchia Signora fino al 2027. Un attestato di stima e fiducia da parte della dirigenza torinese testimone della volontà di puntare in futuro su di lui.

Intanto, ad attendere Cerri c'è la Serie B, guadagnata a suon di ottime prestazioni. Nella passata stagione, il giovane classe 2003 ha avuto modo di esordire in prima squadra. Con la Next Gen ha messo a referto 13 gol e 2 assist in 61 presenze. Dotato di una grande prestanza fisica grazie ai suoi 1,98m, il giocatore ha scalato le gerarchie del mondo Juve, facendo tutta la trafila delle giovanili. Cerri saluta la Juve, il comunicato Di seguito il comunicato ufficiale con il quale la Juventus ha salutato Cerri: "Leonardo Cerri, classe 2003 bianconero, è pronto a giocare in Serie B nella stagione appena iniziata dopo aver rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2027: è ufficiale infatti il suo passaggio in prestito alla Carrarese fino al 30 giugno 2025. L’attaccante romano è uno dei tanti ragazzi cresciuti nelle giovanili bianconere: arrivato a Torino nel 2019 dopo un’esperienza a Pescara, Cerri ha vestito prima la maglia dell’Under 17, passato poi in Primavera e approdato infine nella Juventus Next Gen con cui ha giocato complessivamente 61 partite, raccogliendo 13 gol e due assist.