Savona svela la richiesta di Motta alla difesa Juve: "Il mister vuole che..."

All'Allianz Stadium è andata in scena la consueta amichevole in famiglia tra la Juventus e la Next Gen. Un modo per presentare ai tifosi le due squadre, i nuovi giocatori e la possibilità di capire la condizione dei vari giocatori. C'è chi è stato constantemente a contatto con i grandi e sogna di restare con la prima squadra dopo un precampionato molto positivo come Nicolò Savona. Il classe 2003 è volato in Germania per fare il ritiro agli ordini di Motta nonostante poi abbia giocato con la squadra di Montero la gara contro i bianconeri più grandi. Un modo per allenarsi ulteriormente e capire quanto manca per poter stare assieme a loro: "Giocare contro la prima squadra penso sia il sogno di ogni bambino ed è sempre una grande emozione". Sogni e speranze come quelle di poter restare agli ordini del tecnico italo-brasiliano anche in Serie A.