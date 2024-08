Juve Next Gen, Pecorino in prestito al Frosinone: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato con il quale la Juve ha ufficializzato il passaggio di Pecorino al Frosinone:

"Nuova avventura in Serie B e in prestito per Emanuele Pecorino, che dopo la positiva stagione al Sudtirol vestirà in questa stagione la maglia del Frosinone fino al giugno 2025.

Siciliano d’origine, Pecorino è un attaccante partito dalla Serie C con il Catania ed entrato a far parte della Juventus Next Gen dal gennaio 2021: come bilancio complessivo finora con la maglia bianconera ha collezionato 59 presenze in cui ha raccolto nove gol e tre assist.