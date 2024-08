Montero presenta la Juve Next Gen: “Vi faccio una promessa”

"Possiamo promettere che saremo una squadra tosta e bella e che darà sempre il massimo, come deve essere la Juve in tutte le categorie" - ha spiegato Montero ai canali ufficiali del club in vista del primo turno valido per la Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio. La prima sfida ufficiale della stagione e anche l'esordio dell'uruguaiano sulla panchina della seconda squadra. L'allenatore ha parlato anche del passaggio dall’Under 19 alla Next Gen, che negli ultimi anni ha portato alla promozione di diversi calciatori: "L’approccio è totalmente diverso, i ragazzi sono giovani ma entriamo in un calcio professionistico e alcune dinamiche cambiano completamente. In Serie C sei professionista, i giocatori li tratti, come sempre, con coerenza e rispetto ma l’età non conta".