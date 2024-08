Diretta Giana Erminio-Juve Next Gen ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Nuovo esordio per la Juventus Next Gen. In Coppa Italia Serie C la prima uscita con Montero sulla panchina e qualche rivoluzione per quanto riguarda la rosa a disposizione. Contro la Giana Erminio è pronta a ripartire la stagione dei bianconeri, quest'anno messi nel girone C, e il tecnico uruguaiano ha fatto una promessa: "Saremo una squadra tosta che darà sempre il massimo". Un messaggio chiaro, lanciato anche agli avversari.