Sekulov saluta la Juve e va da Pirlo: è ufficiale l'arrivo alla Sampdoria

La Sampdoria e Andrea Pirlo hanno accolto un nuovo innesto: dalla Juventus è arrivato Nikola Sekulov. Dopo l'esperienza in B con la maglia della Cremonese, a gennaio ha fatto ritorno in Next Gen dove ha trascinato i bianconeri ai playoff di Serie C. Ora per il classe 2002 la nuova occasione, ma stavolta sono stati i blucerchiati a volerlo per inserirlo in un reparto offensivo di tutto rispetto che conta già attaccanti come Coda (ex compagno proprio in grigiorosso), Borini e Tutino. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con una nota sul sito ufficiale.