Juve Next Gen, ufficiale la nuova casa: dove giocherà la squadra di Montero

La Juventus ha ufficializzato la nuova casa della Next Gen . Non sarà più il "Moccagatta" di Alessandria a ospitare le gare casalinghe dei giovani bianconeri, a il "Pozzo-La Marmora" di Biella, dove giocherà anche la Juventus Women di Canzi. Proprio di questo ne aveva parlato anche Scanavino, in esclusiva proprio a Tuttoport . Dunque venerdì 23 agosto coinciderà anche con l'esordio ufficiale sul nuovo campo della formazione allenata da Paolo Montero .

Juventus, nuova casa per la Next Gen

"Ora è ufficiale: la formazione allenata da Paolo Montero avrà una nuova casa e la gara d'esordio nel nuovo impianto coinciderà con la prima giornata di campionato, in programma venerdì 23 agosto contro l'Audace Cerignola". Questo ha scritto il club bianconero sul proprio sito ufficiale. Un cambiamento epocale perché dopo sei stagioni i giovani della seconda squadra non saranno più di scena ad Alessandria ma a Biella.

La prima gara ufficiale sarà quella contro l'Audace Cerignola di campionato, ma in data odierna i bianconeri disputeranno l'amichevole contro il Lecco alle ore 18 a porte chiuse. Un modo per iniziare a prendere confidenza con il nuovo manto erboso e per testare la condizione della squadra a una settimana dall'esordio nel girone C di Serie C.