Daffara, dopo Savona e Yildiz ecco il rinnovo del portiere: il comunicato Juve

Savona, Perotti, Cudrig, Yildiz. L'indirizzo della Juventus è chiaro. Uno sguardo al presente, ma anche e soprattutto al futuro. I quattro citati hanno firmato il rinnovo nelle ultime settimane e a loro si è aggiunto Giovanni Daffara. Il portiere, classe 2004, ha firmato il prolungamento con i bianconeri fino al 2028 ed è stato spesso convocati in prima squadra negli ultimi mesi e durante il ritiro estivo con Thiago Motta. Se Savona e Mbangula hanno trovato il loro esordio (il secondo anche in gol) con i grandi in una serata magica per entrambi contro il Como, per l'estremo difensore ci sarà da aspettare per arrivare a questo risultato ma il segnale dei bianconeri è stato chiaro. Giocatore di affidamento e con la Next Gen ha dimostrato il suo valore in questi anni.

Daffara-Juve: il comunicato Ha fatto il ritiro con la prima squadra, ma sarà un giocatore sul quale Montero punterà molto nel suo undici titolare a partire da venerdì 23 agosto contro il Cerignola, esordio per i giovani bianconeri nel girone C di Serie C a Biella. Intanto, il sio ufficiale ha pubblicato l'ufficialità del suo rinnovo con i bianconeri: "Giovanni Daffara, giovane e talentuoso portiere della Next Gen bianconera, rinsalda il suo rapporto con la Juventus, rinnovando il contratto fino a giugno 2028".