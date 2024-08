Papadopoulos ufficiale alla Juve Next Gen: nuovo rinforzo per Montero

Christos Papadopoulos è un nuovo calciatore della Juve Next Gen. Il centrocampista è arrivato dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un importante acquisto in prospettiva per la Vecchia Signora e un ottimo rinforzo per la formazione allenata da Paolo Montero, alla vigilia del debutto in campionato contro l'Audace Cerignola.

Il greco, arrivato il Liguria nel 2022, si è fatto largo nelle giovanili rossoblù a suon di ottime prestazioni, esordendo in prima squadra a maggio nel 3-3 di San Siro contro il Milan. È un centrocampista offensivo, che può giocare sia da ala destra che da centrale, olte a fungere da trequartista di raccordo tra i reparti. Grande prestanza fisica oltra alla qualità delle giocate grazie al suo 1,88m. Dopo le visite mediche dei giorni scorsi, ora è davvero ufficiale e può prendere il via la nuova avventura bianconera. Papadopoulos alla Juve Next Gen, il comunicato Di seguito il comunicato con il quale la Juve ha annunciato l'arrivo di Papadopoulos: "La Juventus ha concluso l’accordo per l’arrivo in prestito dal Genoa di Christos Papadopoulos - centrocampista classe 2004 a disposizione di mister Montero fino al termine della stagione per rinforzare la rosa della Next Gen.

Il giocatore greco è arrivato in Italia nel 2022, al Genoa, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Iraklis Larisas. Con la Primavera della squadra rossoblu ha raccolto sei gol in 21 presenze nella prima stagione, migliorando poi le sue cifre nell’ultima annata in cui ha chiuso con 11 reti e sei passaggi vincenti in 26 partite giocate (facendo anche l’esordio in Serie A lo scorso 5 maggio a San Siro contro il Milan).