Juve Next Gen, carica Montero per la prima in C: "E su Mbangula-Savona..."

Vigilia di campionato per la Juve Next Gen, esordio nella Serie C alla guida dell'U23 per Paolo Montero. Dopo la partita di Coppa Italia contro la Giana Erminio, domani alle ore 20.45 i bianconeri a Biella ospiteranno l'Audace Cerignola. Tanta curiosità in torno alla seconda squadra juventina, che ha cambiato girone passando dal B al C. A ormai poche ore dall'incontro Montero ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club, commentando anche l'esordio straordinario di Mbangula in prima squadra nonché quello di Savona.

Juve Next Gen, Montero pronto all'esordio in C Così Montero verso la prima di campionato: "I ragazzi hanno lavorato bene in queste ulteriori due settimane di preparazione dopo la prima gara ufficiale della stagione. In Coppa Italia, contro la Giana Erminio, non abbiamo giocato la partita che avremmo voluto, lo sappiamo, e nei giorni successivi abbiamo continuato ad allenarci con intensità per iniziare il campionato con il piede giusto. Per la prima volta nella sua storia la Next Gen giocherà nel Girone C di Serie C e sarà fondamentale affrontare ogni match con la giusta concentrazione perchè è un girone molto difficile in quanto incontreremo squadre con tanta esperienza e con giocatori che hanno giocato a livelli molto alti, anche con un passato in piazze importanti. Dovremo, dunque, essere pronti, già a partire da questo primo appuntamento".

Ma cosa si aspetta dalla squadra Montero? Il tecnico bianconero ha le idee chiare: "Vorrò vedere una squadra già pronta a livello mentale. La qualità ce l'abbiamo, come c'è sempre stata anche negli anni passati in Next Gen. La Società ha puntato su questi calciatori e toccherà a me e al mio staff prepararli a questa categoria, estremamente formativa. Come detto prima, nel Girone C ci saranno squadre composte soprattutto da giocatori esperti e, quindi, penso che sarà una stagione estremamente importante per i nostri ragazzi perchè avranno modo di confrontarsi con avversari maturi. È indubbiamente un girone formativo per la nostra squadra, soprattutto per la crescita mentale di questo gruppo". Infine un commento su chi la Juve Next Gen l'ha vissuta, ritrovandosi poi in prima squadra...

