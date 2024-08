Diretta Juve Next Gen-Audace Cerignola ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto per il debutto stagionale della Juve Next Gen. Allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella arriva l'Audace Cerignola, per disputare la prima giornata del Girone C della Serie C 2024/25. I ragazzi di Paolo Montero sono chiamati a riscattare la sconfitta in Coppa Italia contro la Giana Erminio per 2 a 1, che è costata l'esclusione dal torneo. "Non abbiamo giocato la partita che avremmo voluto, lo sappiamo, e nei giorni successivi abbiamo continuato ad allenarci con intensità per iniziare il campionato con il piede giusto" ha detto il tecnico alla vigilia della sfida.Riprende quindi la stagione, dopo l'ottima annata conclusa ai playoff, un traguardo importante che conferisce un ulteriore lustro al progetto giovani portato avanti dai bianconeri. La gara sarà diretta da Cristiano Ursini di Pescara, assistito da Simone Della Mea di Udine e Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo, con Mattia Mirri di Savona in qualità di quarto ufficiale.