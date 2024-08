Next Gen, esordio shock nel Girone C e finale assurdo: Montero ko 3-4 col Cerignola in casa

Esordio shock nel girone C per la Juventus Next Gen. I bianconeri perdono la prima in casa contro l'Audace Cerignola. Una mezz'ora da incubo compromette il match con la squadra di Montero incapace di reagire. La doppietta di Cuppone e la rete nel mezzo di Salvemini spegne completamente la luce al Pozzo la Marmora di Biella. Tanti gli errori e poco mordente per un approccio da rivedere. Nel finale di primo tempo la perla di Palumbo sembra poter dare la scintilla, ma nella ripresa il copione non cambia. I pugliesi restano in dieci per l'espulsione di Ligi - ferma Da Graca lanciato a rete in una chiara occasione da gol - ma trovano comunque il quarto gol con il rigore segnato da Gagliano. Nel finale gli ospiti staccano la spina e la Juve ne approfitta, ma è troppo tardi. Amaradio e Stivanello segnano ma non basta per evitare la sconiftta. Un ko comunque duro da digerire per i bianconeri.