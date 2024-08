Palumbo da cineteca, sorpresa Puczka, difesa da rivedere: pagelle Juve Next Gen

Guerra 5.5: fuori dal gioco nella prima frazione. Gira per il campo in cerca della posizione senza trovarla. Servito poco e male, spesso viene anticipato dai difensori avversari. Dal 36' st Ledonne n.g.

Anghelè 6: prova negativa anche per lui e perde un brutto pallone in occasione del 3-0 del Cerignola. Crea un pericolo nel finale di primo tempo, ma troppo poco, si salva per la sua classe, per il lavoro che fa cercando di pulire l'azione offensiva e per la sua carta d'identità, per essere un 2005 è quanto di meglio si possa salvare. Dal 10' st Mancini 6: l'unico a dare qualcosa in più al suo ingresso. Buono il pallone per Da Graca poi steso al limite dell'area. Lotta e ci prova.

Da Graca 5,5: lotta in mezzo alla difesa avversaria. Non riesce, però, a incidere. L'unico squillo è un mancino a lato. Mezzo voto in più per la giocata con cui riesce a far espellere Ligi.

Montero 5: l'approccio e l'atteggiamento della sua squadra nel primo tempo compromettono tutta la gara. I cambi non portano gli effetti sperati, non tutti almeno. La Juve si sveglia tardi, ma c'è sicuramente da rivedere la fase difensiva.