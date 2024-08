Diretta Casertana-Juve Next Gen ore 20,45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen avrà subito l'occasione di rifarsi in Serie C dopo il brutto esordio contro l'Audace Cerignola . Montero ha subito strigliato i suoi ragazzi in vista della sfida contro la Casertana fuori casa, una delle squadre che ha stupito nella scorsa stagione.

Montero presenta Casertana-Juve

Queste le dichiarazioni di Montero: "I ragazzi stanno bene, stanno lavorando molto duro in queste settimane e quindi siamo fiduciosi: è un momento particolare perché il mercato è ancora aperto, dopo la fine di questo periodo ci sarà più stabilità. Siamo fiduciosi verso la partita con la Casertana, che come tutte le squadre di Serie C è di ottimo livello, anche se è giovane. Puntiamo a ripetere quanto fatto bene nelle amichevoli e nel risultato, perché vedo molte cose positive: per esempio come i ragazzi affrontano il lavoro. Vogliamo essere protagonisti delle partite e questo è un punto di forza, e stiamo anche lavorando molto sulle transizioni e sulle coperture preventive, che sono fondamentali nel calcio moderno, sempre però preservando la creatività dei ragazzi quando hanno la palla.

Il campionato di C? Ho già allenato in questo campionato e in Argentina ho guidato una prima Squadra, quindi sono contento e mi trovo bene in questa esperienza dopo la Primavera: i ragazzi sono molto disponibili al lavoro, noi dobbiamo accompagnarli e aspettarli quando serve, perché questa non è una maglia come le altre. Il gruppo percepisce l’importanza del progetto in cui sono, perché la vedono con i fatti. Quando uno dei giocatori della Next Gen va in prima squadra, capiscono ancora di più che il lavoro serio paga sempre, anche nei momenti di difficoltà. E poi il gruppo è davvero affiatato, basti pensare che Savona è venuto a vedere la loro partita a Biella ed è sceso nello spogliatoio a salutare tutti, ed è stato davvero un bel momento, un esempio di appartenenza".

Dove vedere Casertana-Juve Next Gen

La sfida tra Casertana e Juventus Next Gen, valida per la 2ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 20:45. Non sarà possibile vedere il match gratis e in chiaro. Qui su Tuttosport la diretta testuale della gara.

Casertana-Juve Next Gen, le probabili formazioni

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Proia; Paglino, Deli, Galletta; Salomaa. All. Iori.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Citi, F. Scaglia, Stivanello; Mulazzi, Palumbo, Peeters, Puczka; Guerra, Anghelè; Da Graca. All. Montero.