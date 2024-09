Afena show, Papadopoulos shock: Next Gen ko. Vince il Catania dell'ex Juve

95' -Termina qui la gara, il Catania passa a Biella. Nel finale la Juve Next Gen prova l'assalto ma non riesce a trovare il guizzo per riaprirla.

90' - Cinque i minuti di recupero.

89' - Occasione Juve!

Palumbo ci prova dalla distanza, Bethers impreparato ma riesce a deviare sopra la traversa.

85' - Ammonito Stivanello!

Il centrale bianconero stende Stoppa e si prende il giallo.

83' - GOL CATANIA!

Stoppa mette al centro un bel cross, Quaini tutto solo col mancino supera Daffara.

79' - GOL JUVE NEXT GEN!

Bellissimo la rete di Afena Gyan: destro al volo dal limite a superare Bethers. Primo gol all'esordio in bianconero e gara riaperta.

75' - Triplo cambio per la Juve Next Gen!

Montero si gioca il tutto per tutto: dentro Owusu, Palumbo e Amaradio per Macca, Peeters e Guerra.

73' - Momento concitato del match, arriva anche un rosso a Scaglia appena sostituito.

72' - Anche la Juve Next Gen in dieci!

Espulso Papadopoulos per un brutto fallo su Anastasio. L'arbitro non ha dubbi e gli estrae il rosso diretto.

71' - Toscano corre subito ai ripari!

Dentro Quaini e fuori Lunetta.

70' - Espulso Ierardi!

Secondo giallo per il difensore del Catania che frena Afena Gyan in ripartenza.

67 ' -Cambio anche nel Catania!

Dentro Stoppa e fuori Luperini.

65' - Cambio per la Juve Next Gen!

Fuori Scaglia e dentro Semedo. A trazione offensiva ora i bianconeri.

61' - GOL CATANIA!

Inglese si sblocca. L'attaccante raccoglie palla e in girata lascia partire un mancino potente sotto la traversa.

59' - Occasione Catania!

Di Gennaro ci prova di testa, Comenencia libera sulla linea.

58' - Cambio per la Juve Next Gen!

Dentro Afena Gyan e fuori Da Graca. Esordio per l'ex Roma e Cremonese.

57' - Cudrig calcia addosso alla barriera la punizione.

55' - Ammonito Di Gennaro!

Il difensore stende Guerra al limite dell'area. Punizione interessante per la Juve Next Gen.

50' - Pericolosi i siciliani!

Inglese protegge bene la palla e lancia sulla corsa Lunetta, il suo cross è troppo lungo per i compagni.

48' - Occasione Catania!

Sturaro prova il tiro, pallone alto sopra la traversa.

46' - Iniziata la ripresa.

Nel Catania dentro Inglese al posto di Carpani.

Intervallo

45+3' - Termina la prima frazione.

Catania avanti grazie alla rete di Anastasio.

45+2' - Ammonito Scaglia per la Juve!

Il difensore bianconero entra in ritardo su Lunetta.

45' - Sono tre i minuti di recupero.

42' - Ammonito anche Luperini!

Il centrocampista del Catania ferma la ripartenza di Macca.

40 ' L'arbitro estrare un cartellino rosso alla panchina del Catania.

A uscire dal campo è proprio Daniele Faggiano, l'uomo mercato dei siciliani.

37' - Problemi per Di Tacchio!

Il centrocampista del Catania resta a terra dopo aver accusato un problema muscolare alla gamba destra. Cambio forzato per Toscano: dentro De Rose.

33' - Azione pericolosa del Catania!

Pallone arretrato per Sturaro che va a terra in area, i siciliani protestano per un possibile rigore ma l'arbitro indica di proseguire.

30' - Comenencia va via sul fondo poi mette dentro, ma libera la difesa siciliana.

28' - Ammonito Ierardi!

Il difensore del Catania stende Guerra e l'arbitro gli sventola il cartellino giallo.

25' - GOL CATANIA!

Punizione a due dal limite: Sturaro ferma il pallone per Anastasio che va al tiro col mancino, potente e angolato con Daffara che non può fare altro che raccogliere la sfera in fondo alla rete.

20' - Buona prova sin qui per i bianconeri.

15' - Pericolosa ancora la Juve!

Da Graca viene lanciato in profondità, riesce a vincere il rimpallo con Bethers ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco dell'attaccante bianconero.

11' - Occasione Juve Next Gen!

Papadopoulos ci prova con il mancino, tiro deviato e facile la parata di Bethers.

10' - Il Catania riparte, ma Comenencia è bravissimo a rientrare e chiudere la corsa agli avversari.

7' - La Juve Next Gen prova a reagiare!

Papadapoulos prova a inventare per Da Graca ma viene chiuso.

4' - Annullato un gol al Catania!

Brutto pallone perso al limite di Macca, i siciliani ci provano il tiro con Luperini ma Daffara è bravo a deviare.

Sulla ribattuta Lunetta di testa mette in rete ma è leggermente avanti rispetto ai difensori, dunque fuorigioco.

1' - Iniziato il match.

