Diretta Juve Next Gen-Catania ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen in cerca di conferme. Dopo l'incredibile ed emozionante rimonta contro la Casertana , che ha consentito ai bianconeri di muovere la classifica, la squadra di mister Paolo Montero cerca il bis. Impegno tutt'altro che semplice quello contro il Catania , una delle squadre accreditate per puntare alla promozione diretta in Serie B. La Juve Next Gen, alla ricerca di una maggiore solidità difensiva, può contare comunque su un attacco parecchio ispirato: ben 6 i gol realizzati nei primi 180', meglio ha fatto solo il Picerno con 4.

Juve Next Gen-Catania, dove vedere la partita

Il match tra Juve Next Gen e Catania, in programma sabato 7 settembre alle ore 18.30 al Pozzo-La Marmora di Biella, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuate della partita.