Montero, siparietto in conferenza. Chiamato Motta: “Non portarmelo subito via”

Nessun allarme per l'allenatore degli Under 23 della Vecchia Signora, che intravede netti segnali di miglioramento: "Comunque stiamo migliorando, anche a livello di approccio, e dobbiamo continuare con questo cammino, lavorando insieme perché abbiamo molti giocatori che hanno un bel futuro davanti".

Sui nuovi arrivati: "Si stanno adattando e sono un valore aggiunto: saranno davvero molto utili con la loro qualità". Su tutti Afena-Gyan, autore di una splendida rete: "Simpatico e allegro, speriamo che contagi in un calcio così serio, bisogna un po’ rilassarsi, ci sono cose più importanti nella vita per prenderla così seriamente. Bisogna avere la responsabilità giusta per dove siamo, sappiamo qual è il progetto, il nostro lavoro è farli crescere".

L'ottimo rendimento dell'attaccante non passerà inosservato nemmeno per la Prima Squadra, con Motta sempre vigile: "È un valore aggiunto, speriamo che ci duri un po’ di più e che non lo portino subito su in prima squadra" ha chiosato Montero ridendo e mandando così un messaggio all'amico Thiago.