Diretta Monopoli-Juve Next Gen ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

È una Juventus Next Gen chiamata a riscattarsi quella che sfiderà il Monopoli allo stadio Vito Veneziani alle 18:30, nel match valido per la quarta giornata della Serie C 2024/2025 . Una trasferta insidiosa per i bianconeri, reduci da un avvio di campionato non troppo esaltante, con l'ultima sconfitta interna contro il Catania che ha messo in luce i problemi difensivi dei ragazzi di Paolo Montero . Nonostante tutto, l'allenatore nell'immediato post-partita non ha fatto drammi, parlando di una brutta batosta, ma che fa parte del percorso di crescita . La gara è stata affidata all'arbitro Mucera di Palermo .

Monopoli-Juve Next Gen, dove vedere la partita e orario

La sfida tra Monopoli e Juventus Next Gen, valida per la 4ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuate della partita.

Monopoli-Juve Next Gen, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Cristallo, Miceli, Bizzotto; Viteritti, Scipioni, De Risio, Calvano, Pace; Grandolfo, Bruschi. Allenatore: Colombo.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Pedro Felipe, F. Scaglia; Comenencia, Macca, Peeters, Cudrig; Papadopoulos, Guerra; Afena-Gyan. Allenatore: Montero.