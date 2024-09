Diretta Trapani-Juve Next Gen ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juve Next Gen , dopo il pareggio senza reti contro il Monopoli , affronta il Trapani . Una neo promossa con tante ambizioni, anche se in questo inizio di stagione ha mostrato alti e bassi. Quella tra i bianconeri e i granata è anche una sfida tra ex Serie A in panchina, da una parte Montero e dall'altra Aronica .

Dove vedere Trapani-Juve Next Gen

La sfida tra Trapani e Juventus Next Gen, valida per la 5ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa live in tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio è atteso per le 16.15 allo stadio Provinciale. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match.

Trapani-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Trapani (4-4-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Kanoute, Karic, Marino, Fall; Lescano, Udoh. All.: Aronica.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Perotti, Pedro Felipe, Stivanello; Comenencia, Macca, Peeters, Cudrig; Afena-Gyan, Guerra; Da Graca. All.: Montero.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro, assistito da Pio Carlo Cataneo di Foggia e Giovanni Francesco Massari di Molfetta, con Ferdinando Emanuel Toro di Catania in qualità di quarto ufficiale.

