Diretta Juve Next Gen-Az Picerno ore 18:30: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Tutto pronto per la sesta giornata della Serie C 2024/2025. Nel Girone C, la Juventus Next Gen ospiterà giovedì alle 18:30 l'Az Picerno. I bianconeri dopo il pareggio contro il Trapani per 1-1, e la conseguente disavventura in aereoporto, dovranno vedersela contro una delle compagini più in forma di questo avvio di campionato. I lucani sono reduci da tre vittorie e due pareggi, un filotto di risultati positivi che li ha portati a ridosso della vetta della classifica. Il tecnico Paolo Montero, conosce bene le insidie di un girone molto impegnativo per i suoi ragazzi: "Sappiamo che è diverso dagli altri, c’è tanto agonismo. Per i ragazzi è come fare l’università del calcio, imparare alla loro età è fondamentale. In questo avvio abbiamo affrontato tante avversarie di assoluto livello".