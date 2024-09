Benevento-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo il pareggio casalingo per 1-1 ottenuto contro il Picerno, la Juventus Next Gen si prepara ad affrontare un altro big match valido per il settimo turno di Serie C . La squadra di Montero scenderà in campo al Ciro Vigorito per affrontare un Benevento che ha appena perso la testa della classifica. I bianconeri, fermi a quota 6 punti in altrettante giornate, sono alla ricerca della loro seconda vittoria stagionale.

Benevento-Juve Next Gen, dove vedere la partita e orario

La sfida tra Benevento e Juventus Next Gen, valida per la 7ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky (canale 252) e in diretta streaming su NOW e Sky Go alle 20:45 di lunedì 30 settembre. In alternativa sarà possibile seguire qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Benevento-Juve Next Gen, le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco, Simonetti; Lamesta, Perlingieri, Manconi. Allenatore: Gaetano Autieri.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Scaglia F., Pedro Felipe; Comenencia, Peeters, Macca, Cudrig; Guerra, Papadopoulos; Da Graca. Allenatore: Paolo Montero.