La Juve Next Gen affonda a Benevento: Palumbo non basta, per Montero è il 3° ko

Benevento-Juve Next Gen, dove vedere la partita

La sfida tra Benevento e Juventus Next Gen, valida per la 7ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky (canale 252) e in diretta streaming su NOW e Sky Go alle 20:45 di lunedì 30 settembre. In alternativa sarà possibile seguire qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.