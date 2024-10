Stivanello infortunato, l'esito degli esami: il comunicato ufficiale della Juve

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Juve Next Gen . I bianconeri, che ieri sono usciti sconfitto dal Vigorito per 4-1 contro il Benevento , dovranno fare a meno di Riccardo Stivanello per lungo tempo. Il difensore classe 2004 si è infortunato nella sfida contro il Picerno , ma dagli esami sostenuti è arrivato l'esito meno atteso.

Juve Next Gen, brutto infortunio per Stivanello

"A seguito della distorsione del ginocchio sinistro riportata nel corso della partita Juventus Next Gen-AZ Picerno, Riccardo Stivanello è stato sottoposto presso il J|medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, con indicazione di intervento chirurgico che sarà eseguito nei prossimi giorni". Questo il comunicato del club bianconero. Ieri la squadra si era messa in posa per la consueta foto di rito pre gara tenendo proprio la maglia di Stivanello in mano in segno di vicinanza, gesto ripetuto da Palumbo dopo aver siglato il momentaneo gol del vantaggio.