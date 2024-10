Juve Next Gen-Potenza ore 15: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen non sta vivendo un ottimo momento e dopo la brutta sconfitta a Benevento , deve rifarsi per cercare di scalare la classifica e ritrovare un po' di sereno. I ragazzi di Montero affrontano il Potenza di De Giorgio, reduce da un 3-3 contro il Crotone. I lucani hanno subito otto reti nelle ultime due partite e sono molto fragili. I giovani bianconeri possono approfittarne per rilanciarsi.

Dove vedere Juve Next Gen-Potenza

Il fischio d'inizio della sfida tra Juventus Next Gen e Potenza, valida per l'8ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, è atteso allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella per le ore 15.00. Il macth sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Juve Next Gen-Potenza, le probabili formazioni

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Perotti, Scaglia, Gil; Comenencia, Peeters, Palumbo, Cudrig; Afena-Gyan, Papadopoulos; Semedo. All. Montero.

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Verrengia, Riggio, Rillo; Felippe, Erradi, Castorani; Vilardi, Caturano, D’Auria. All. De Giorgio.

Arbitro: Stefano Raineri di Como