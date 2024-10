Juve Next Gen, Montero non ingrana: altro ko e tris Potenza. La classifica...

Dove vedere Juve Next Gen-Potenza

Il fischio d'inizio della sfida tra Juventus Next Gen e Potenza, valida per l'8ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, è atteso allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella per le ore 15.00. Il macth sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.