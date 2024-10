Giugliano-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la sconfitta casalinga arrivata nell'ultima gara casalinga contro il Potenza , che ha relegato la squadra di Montero al terzultimo posto in classifica, la Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo per la nona giornata del girone C di Serie C contro il Giugliano . Una sfida importante contro una squadra che si trova attualmente in zona playoff, ma che i bianconeri non possono più sbagliare per non compromettere il difficile inizio di stagione.

Il tecnico della Vecchia Signora, in un'intervista pre-gara, predica calma e fiducia: "Siamo fiduciosi perché vediamo come lavorano i ragazzi in settimana. Adesso dobbiamo accelerare i tempi. Quando riguardo le partite e gli allenamenti noto proprio questo: i ragazzi hanno bisogno di tempo per crescere, per trovare l’equilibrio nel modo giusto"

In particolar modo, per Montero, c'è bisogno di imparare a leggere i momenti delle partite: "Dobbiamo capire meglio come leggere i vari momenti, quando accelerare, quando rallentare, quando 'addormentarla'". E ha aggiunto "i ragazzi collaborano fra loro: si parlano moltissimo, alle volte discutono, e per me è positivo, perché parlano di dinamiche di gioco, perché dal campo loro vedono cose importanti, ed è bello che siano impegnati nel trovare fra di loro le soluzioni".

E sulla partita con i campani: "Dobbiamo mostrare i miglioramenti soprattutto nella gestione di ripartenze e transizioni degli avversari".

Dove vedere Giugliano-Juve Next Gen

Il fischio d'inizio della sfida tra Giugliano e Juventus Next Gen, valida per la 9ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, è atteso allo stadio Alberto De Cristoforo di Giugliano per le ore 15.00 di sabato 12 ottobre. Il macth sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Giugliano-Juve Next Gen, le probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Celeghin, Romano; Ciuferri, Padula, Balde. Allenatore: Valerio Bertotto.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Citi, Gil, Puczka; Comenencia, Afena-Gyan , Palumbo, Fatianti;, Papadopoulos; Semedo, Guerra. Allenatore: Montero.