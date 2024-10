Juve, la Next Gen affonda: ko e tensione a Giugliano, Montero resta penultimo

Sconfitta e un pizzico di tensione finale. La Juve Next Gen non riesce a uscire dal momento negativo. La squadra allenatta da Paolo Montero , dopo la gara persa contro il Potenza , subisce un'altra sconfitta in casa del Giugliano. I bianconeri restano penultimi con la difesa più battuta del girone C. Una partita anche sfortunata perché dopo appena 10' di gioco la Juve rimane in dieci per l'espulsione di Puczka e subito dopo i padroni di casa passano avanti con Baldé. Il resto della gara vede un mologo della squadra allenata da Bertotto: i campani attaccano senza riuscire a trovare il raddoppio, la Juve si difende come può ed evita un passivo più amaro. Un po' di tensione nel finale dopo il triplice fischio ed proprio l'allenatore dei gialloblù a separare i suoi giocatori da quelli bianconeri.

Giugliano-Juve Next Gen, rivivi la diretta

93' - Termina qui la sfida!

Il Giugliano vince con la rete di Baldé con la Juve in dieci per l'espulsione di Puczka. Nel finale un po' di tensione tra le due squadre ed è Bertotto a portare via i suoi giocatori.

90' - Tre minuti di recupero!

85' Prima sbavatura di Daffara!

D'Agostino lo impegna con un tiro dalla distanza, il portiere bianconero non riesce a bloccare e la difesa mette in angolo.

82' - Ultimo cambio per la Juve Next Gen!

Dentro Ledonne e fuori Palumbo.

77' - Doppio cambio!

Il Giugliano inserisce D'Agostino per Baldé. La Juve toglie Afena-Gyan e mette Mancini.

76' - Occasione Giugliano!

Ciuferri crossa al centro da destra, De Paoli per poco non arriva sul pallone.

73' - Ammonito per proteste Afena Gyan!

L'attaccante della Juve viene sgambettato in area di rigore, cade a terra ma l'arbitro lascia proseguire. L'ex Cremonese chiede il rigore e riceve il giallo dal direttore di gara.

71' -Occasione Giugliano!

Ciuferri ci prova dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

69' - Acella prova a sorprendere Daffara dalla distanza, ma il portiere bianconero riesce a bloccare in tuffo.

66' - Un altro cambio per il Giugliano!

Dentro Maselli per Celeghin.

62' - Oyewale crossa in area di rigore, bravo Daffara a distendersi e bloccare il pallone diretto a De Paoli.

59' - Occasione Giugliano!

Daffara devia un cross velenoso di Valdesi, il pallone resta disponibile per Giorgione che da pochi passi spara alto.

56' - Doppio cambio per il Giugliano!

De Paoli per Njambe e Acella per Romano

55' - Occasione per la Juve!

Mulazzi serve Afena Gyan, ma Solcia si supera e chiude l'attaccante.

51' - Occasione Giugliano!

Djambé calcia con il destro da ottima posizione, pallone altissimo sopra la traversa.

49' - L'ingresso di Macca dà subito i primi frutti!

Il centrocampista lavora un bel pallone e crea subito uno dei primi pericoli della ripresa con un buon cross respinto da Russo.

46' - Iniziata la ripresa!

Doppio cambio per la Juve Next Gen: dentro Owusu e Macca, fuori Peeters e Semedo.

INTERVALLO

45+2 ' - Finisce la prima frazione!

Giugliano avanti di un gol e di un uomo sulla Juve Next Gen.

45+1' - Ammonito Romano per il Giugliano!

Il giocatore gialloblù punito per un'entrata a gamba tesa su Afena Gyana.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Occasione Giugliano!

Il tiro di Romano viene deviato da Perotti poi Citi libera l'area di rigore.

40' - Giorgione ci prova su calcio di punizione, pallone alto sopra la porta difesa da Daffara.

37' - Ottima azione della Juve Next Gen!

Afena Gyan lavora un bel pallone sulla destra e mette in mezzo, la difesa del Giugliano devia in angolo.

34' - Pericoloso il Giugliano!

Ancora Baldé a mettere i brividi alla Juve, il suo tiro da ottima posizione termina di poco fuori.

30' - Occasione Giugliano!

Celeghin ci prova con il destro da fuori area, tiro potente ma centrale e Daffara è attento a bloccare.

25' - La Juve si sta difendendo in modo ordinato e attento.

22' - Buona imbucata di Afena Gyan per Turco, il suo cross trova attenta la difesa del Giugliano a liberare.

20' - La Juve prova a tenere il possesso nella metà campo avversaria.

15' - Momento durissimo per la Juventus Next Gen!

Il Giugliano ora spinge forte sull'acceleratore e crea diverse occasioni per far male.

12' - Corre ai ripari Montero!

Fuori Papadopoulos e dentro Turco.

11' - GOL GIUGLIANO!

Sulla punizione è la barriera a deviare la sfera, poi Daffara riesce a respingere una doppia conclusione in area, ma il pallone arriva sui piedi di Baldé che a porta vuota insacca.

9' - Juve Next Gen in dieci!

Puczka stende l'avversario al limite dell'area. L'arbitro non ha dubbi, fallo e rosso per il terzino bianconero per chiara occasione da gol.

8' - Pericoloso Afena Gyan!

L'attaccante della Juve prova la conclusione, pallone tra le braccia del portiere.

7' - Si fa vedere la Juve!

Bellissimo il pallone di Palumbo per Guerra, il capitano calcia col destro con il pallone che termina di poco fuori.

5' - Ancora Giorgione!

Il giocatore del Giugliano si invola indisturbato verso la porta e va al tiro di destro dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa.

4' - Occasione Giugliano!

Giorgione si inserisce alle spalle di Citi, ma lo stesso difensore recupera prima della conclusione dell'avversario con un intervento prodigioso.

1' - Iniziato il match.