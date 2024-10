Juve Next Gen, mosse anticrisi: rinnovi top e colpi mirati

Gennaio non è poi così lontano. Ecco perché la dirigenza della Juventus Next Gen ha iniziato a scrutare l’orizzonte alla ricerca di nuovi talenti. Bianconeri già al lavoro per provare a rinforzare la formazione Under 23, così da risollevarsi in classifica. Il trasloco nel Girone C (il più duro della categoria…) si sta facendo sentire, con i ragazzi di Montero scivolati all’ultimo posto in classifica dopo 9 giornate. Serve una svolta per ripartire verso posizioni più consone. Un po’ come accaduto l’anno scorso, quando di questi tempi la Next Gen all’epoca allenata da Brambilla gravitava in zona playout per poi spiccare il volo fino alla fase finale dei playoff Nazionali. La speranza dalle parti della Continassa è di assistere a un deja-vù. Le 5 sconfitte nelle prime nove giornate di campionato indubbiamente fanno male, a maggior ragione per un gruppo giovane. Eppure in diverse gare i bianconeri avrebbero meritato un risultato migliore da quello poi maturato al triplice fischio.