Biancolino avvisa l'Avellino: "Juve Next Gen giovane e spensierata"

Alla vigilia della sfida con la Juventus Next Gen , Raffaele Biancolino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida dell’ Avellino . Gli irpini sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e l'obiettivo è dare continuità al momento. Il tecnico, però, ha voluto smorzare l'entusiasmo e avvisare i suoi riguardo i bianconeri: "Se guardiamo la classifica e i numeri sembra una partita facile, ma non è così".

Biancolino, conferenza Juve Next Gen-Avellino

Raffaele Biancolino ha analizzato la sfida con la Juventus Next Gen: “Non bisogna guardare la classifica, loro vorranno sicuramente far bene in casa. Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione. Ci arriviamo bene perché veniamo da ottime prestazioni, al di là dei risultati. Siamo adulti per capire il momento e le insidie della partita. Dobbiamo andare a Biella per cercare di fare punti. L’approccio e il gioco sarà sempre lo stesso. Dobbiamo decidere noi se bisogna correre oppure no. Se attaccare o difendere. Non ci possiamo preoccupare dell’avversario, dobbiamo pensare a noi".

Sulle possibili sorprese dei bianconeri: "Mi aspetto qualcosa di diverso rispetto alle ultime partite. Sono una squadra spensierata, con tanti giovani. Noi dobbiamo essere bravi ed essere concreti". Sulle seconde squadre: "Sono utili se si fanno le cose giuste, se giocano calciatori con qualità. Non sono utili se hanno altri scopi. Di certo tolgono qualcosa a squadre di Serie D che vorrebbero salire in C". Poi uno sguardo al passato: "Giocare contro la Juve? Per me è passato, quel Biancolino non c'è più. All'epoca ci rimasi male (nel 2013 Rastelli non lo fece entrare in Coppa Italia), ma ora voglio pensare al presente".