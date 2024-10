Juve Next Gen-Avellino: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Imperativo reagire. La Juve Next Gen viene da una fase decisamente poco positiva: reduce dal ko contro il Giugliano , e in generale da 3 sconfitte consecutive, la squadra di Paolo Montero proverà a ritrovare il successo contro l' Avellino . I biancoverdi sono in rampa di lancio: dal cambio di guida tecncia, con Michele Pazienza sostituito da Raffaele Biancolino , gli irpini hanno ottenuto 10 punti su 12, con ben 11 gol realizzati e soltanto 1 subito.

Nonostante questo l'allenatore dei bianconeri rilancia le ambizioni dei suoi ragazzi, alla ricerca del secondo successo stagionale: "Onestamente i ragazzi si allenano al massimo, non posso davvero dir loro nulla, perché li vedo crescere giorno per giorno. Ma questa crescita deve continuare anche in campo, nel calarsi al 100% in un girone che quest’anno è completamente differente dal solito. È su questo che dobbiamo accelerare la crescita, sapendo che storicamente questa squadra, la Next Gen, migliora da novembre in poi. Bisognerà velocizzare anche questo processo, perché perdere toglie comunque il sonno".

Juve Next Gen-Avellino, dove vedere la partita

Il match del Pozzo - La Marmora tra Juve Next Gen ed Avellino, in programma alle ore 15, sarà visibile su Sky e in streaming su Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.