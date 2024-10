Juve Next Gen, Scaglia ko: infortunio alla spalla e intervento chirurgico

Momento decisamente poco fortunato in casa Juve Next Gen . I bianconeri, reduci dal ko contro l'Avellino, perdono per un lasso di tempo ancora da stabilire Simone Scaglia . Il portiere bianconero infatti, infortunatosi durante una sessione di allenamento, è stato costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico. Un'assenza che si aggiunge a quella di Stivanello , con quest'ultimo sfortunato protagonista della rottura del crociato .

Juve Next Gen, Scaglia operato

Questo il comunicato del club bianconero in merito all'operazione a cui si è sottoposto l'estremo difensore Scaglia, con conseguente percorso riabilitativo: "A seguito del trauma distorsivo alla spalla sinistra riportato in allenamento, Simone Scaglia è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico di stabilizzazione gleno-omerale. L’operazione, eseguita dal Dott. Ravera, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà ora presso il J|medical l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Per lui due sole apparizioni fino ad ora in stagione: ad agosto in Coppa Italia di Serie C nel ko con la Giana Erminio la prima, l'altra in campionato a fine settembre nell'1-1 con il Picerno.