Team Altamura-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Next Gen è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta interna contro l'Avellino che li ha condannati all'ultimo posto in classifica. La squadra di Montero proverà a rialzarsi contro l'Altamura , attualmente al 16esimo posto nel girone C di Serie C. L'allenatore dei giovani bianconeri dovrà fare a meno di Simone Scaglia . Il portiere, dopo aver accusato un problema alla spalla, è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal campo di gioco per un po'. Assenza che si aggiunge a quella di Stivanello . Non sarà della partita nemmeno Comenencia , squalificato dopo l'espulsione rimediata nella gara contro gli irpini.

Team Altamura-Juve Next Gen, dove vedere la partita

La sfida tra Team Altamura e Juventus Next Gen, valida per l'11ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, in programma domenica 27 ottobre alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Per quanto riguarda la visione in streaming sarà possibile seguire il match sulle app di NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match.

Team Altamura-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Altamura (3-5-2): Pane, Silletti, De Santis, Acampa, Rolando, Dipinto, Franco, D’Amico, Manè, Leonetti, Palermo. All. Di Donato.

Juventus (4-3-2-1): Daffara, Mulazzi, Poli, Pedro Felipe, Gil, Faticanti, Owusu, Macca, Afena-Gyan, Papadopoulos, Guerra. All. Montero.

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio

