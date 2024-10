Juve Next Gen-Sorrento: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Giovedì 31 ottobre alle ore 20:30 la Juventus Next Gen ospiterà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella il Sorrento nell'incontro in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go e su RaiSport. In alternativa è possibile seguire la live testuale sul sito Tuttosport.