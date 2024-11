Juve Next Gen-Latina: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen è in un periodo nero e Montero ha un urgente bisogno di ritrovare i tre punti per provare a staccarsi dall'ultimo posto in classifica. Neanche la presenza di Adzic e Rouhi ha aiutato i giovani bianconeri a superare il Sorrento , ma ora contro il Latina serve una svolta. L'allenatore non potrà contare su Cudrig, squalificato per il rosso preso nell'ultimo match.

Dove vedere Juve Next Gen-Latina: diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus Next Gen e Latina, valida per la 13ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15:00 al "Pozzo-La Marmora" di Biella. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Juve Next Gen-Latina, le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Daffara, Savio, Pedro Felipe, Scaglia F., Turco, Peeters, Faticanti, Comenencia, Guerra, Owusu, Afena-Gyan. All: Montero.

LATINA (3-4-2-1): Zacchi; Marenco, Berman, Di Renzo; Ercolano, Ndoj, Petermann, Crecco; Improta, Riccardi, Martingnano. All: Roberto Boscaglia.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE