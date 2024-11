Next Gen, la Juve cerca una soluzione. C'è un nome se Montero lascia

Un punto in otto partite. O due in nove. Ma anche tre in dieci e quattro in dodici. Bisogna necessariamente partire da questi numeri per capire il momento che sta attraversando la Juventus Next Gen. Che non è neanche più un momento: è proprio un periodaccio, e può farsi pericolosissimo trend. Anche in casa del Foggia, in uno scontro salvezza che avrebbe potuto tirare fuori dalle sabbie mobili i bianconeri, è arrivata una sconfitta da immagine della stagione: 1-0 con gol di Orlando su incertezza di Daffara, uscito per smanacciare un cross e finito per concedere il più facile degli assist. Dalla rete, arrivata al 28', la reazione è stata poca roba. O comunque, non è parsa dettata dalla rabbia che dovrebbe contraddistinguere una squadra in piena lotta per salvare la categoria, e non solo. Così, ieri è arrivata la settima sconfitta nelle otto partite più recenti, la nona nelle quattordici gare disputate finora.