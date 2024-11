Juve Next Gen, frattura e intervento: Brambilla perde un pezzo

Non è decisamente una prima parte di stagione fortunata per la Juve Next Gen. I bianconeri sono attualmente ultimi in classifica nel girone C di Serie C, un andamento che a spinto il club ad esonerare Paolo Montero. Al suo posto è tornato Massimo Brambilla per la sua seconda esperienza con la Next Gen. Il tecnico è ancora in attesa del suo secondo debutto bianconero visto il rinvio della sfida con la Turris inizialmente in programma lo scorso weekend, ma intanto già perde pezzi.