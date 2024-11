Crotone-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Next Gen torna in campo per sfidare il Crotone. L'U23 è reduce dalla sconfitta dello Zaccheria con il Foggia, che è costata l'esonero a Paolo Montero. Poi il ritorno di Massimo Brambilla, con il secondo esordio sulla panchina bianconera rimandato a causa del rinvio della sfida con la Turris. Stavolta nessuno spostamento: per il tecnico brianzolo inizia la seconda vita con la Juve Next Gen. La squadra nella gara dello Scida punta ad allontanare i bassifondi della graduatoria, con l'ultimo posto in classifica già abbandonato (pur senza giocare) a causa della penalizzazione arrivata in settimana al Taranto. Sorpresa nell'elenco di convocati di Brambilla: assenti Afena Gyan e Ledonne, fermati da un problema muscolare. Prima chiamata in Seconda Squadra per Alessio Vacca, classe 2005, già a quota 5 gol con la Juve Primavera.