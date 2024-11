Juve Next Gen, con Brambilla stesso copione: non basta Guerra, ko a Crotone

Il ritorno in panchina di Brambilla non basta alla Juve Next Gen, che a Crotone perde ancora, nonostante dei miglioramenti nel gioco. I bianconeri ritrovano anche il gol con Guerra, dopo sei giornate d'astinenza, che riapre il match dopo il doppio vantaggio dei calabresi firmato dall'autogol sfortunato di Puczka e la rete di Oviszach. L'U23 resta al penultimo posto in classifica grazie penalizzazione arrivata in settimana al Taranto. I rossoblu invece salgono in sesta posizione e si rilanciano per la lotta al vertice.