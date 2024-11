Juve Next Gen-Turris: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La prima uscita di Brambilla con la Juve Next Gen non ha portato punti, ma una sconfitta di misura a Crotone. La squadra però ha mostrato dei miglioramenti, che potrà esprimere meglio contro la Turris , in un vero e proprio match salvezza vista la classifica del girone C di Serie C. I giovani bianconeri al momento sono al penultimo posto, grazie ai punti di penalizzazione inflitti al Taranto e con una vittoria Guerra e compagni andrebbero ad acciuffare proprio i campani. I tre punti mancano ormai dalla seconda giornata contro la Casertana ed è arrivato il momento di una sterzata.

Dove vedere Juve Next Gen-Turris

La sfida tra la Juve Next Gen-Turris, valida per il recupero della quindicesima giornata del girone C di Serie C è in programma per le ore 15. Si potrà seguire in diretta su Sky Sport e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell'abbonamento e anche su NOW. In alternativa qui su Tuttosport la cronaca testuale del match.

Juve Next Gen-Turris, le probabili formazioni

JUVE NEXT GEN (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Pedro Felipe, Scaglia F., Puczka; Faticanti, Owusu; Cudrig, Guerra (C), Anghelè; Da Graca. Allenatore: Brambilla.

TURRIS (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Cocetta, Nicolao; Boli, Scaccabarozzi, Castellano, Parodi; Giannone, Nocerino; Ekuban All: Conte

ARBITRO: Giorgio Vergaro della sezione di Bari

