Juve Next Gen-Taranto: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La sfida tra Juventus Next Gen e Taranto, valida per la 17ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport. Il fischio d'inizio è alle ore 17:30 al "Pozzo-La Marmora" di Biella.

Juve Next Gen-Taranto: le probabili formazioni

Juve Next Gen (4-3-3): Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia F., Puczka; Macca, Palumbo, Peeters; Cudrig, Guerra, Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla.

Taranto (4-3-3): Del Favero, Shiba, Marong, De Santis, Verde, Matera, Fiorani, Schirru; Garau, Zigoni, Guarracino. Allenatore: Cazzarò.