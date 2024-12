Cavese-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo aver ritrovato la vittoria nell'ultimo turno contro il Taranto , la Juventus Next Gen scenderà sul campo della Cavese per continuare la striscia positiva di risultati ottenuti nelle ultime partite ed uscire dalle parti basse della classifica di Serie C . I bianconeri occupano infatti il penultimo posto a quota 11 punti, ma sono reduci da una vittoria ed un pareggio dopo il ritorno in panchina di Massimo Brambilla al posto di Paolo Montero.

Cavese-Juve Next Gen: dove vederla

La sfida tra Cavese e Juventus Next Gen, valida per la 18ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport. Il fischio d'inizio è alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre presso lo Stadio Lamberti di Cava de' Terreni.

Cavese-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Cavese (4-3-3): Boffelli; Rizzo, Saio, Peretti, Loreto; Citarella, Pezzella, Konate; Diarrassouba, Vigliotti, Sorrentino. A disposizione: Di Maiuri: Di Somma, Lamberti, Barba, Maffei, Marchisano, Tropea, Barone, Fornito, Marranzino, Badje, Diop, Fella, Quattrocchi. Allenatore: Maiuri.

Juventus Next Gen (4-4-2): Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia F., Puczka; Comenencia, Faticanti, Palumbo, Cudrig; Guerra, Semedo. A disposizione: Vinarcik, Cat Berro, Macca, Afena Gyan, Anghelè, Savio, Amaradio, Da Graca, Gil Puche, Turco, Mazur. Allenatore: Brambilla.

