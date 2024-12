Juve Next Gen-Messina: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen ha ritrovato un po' di luce con il ritorno di Brambilla . I bianconeri hanno conquistato due vittorie di fila, l'ultima con la Cavese , e tre risultati utili e ora se la dovranno vedere contro il Messina per cercare di continuare a scalare la classifica e allontanarsi dalla zona rossa. Il tecnico ha presentato la sfida, ponendo l'attenzione sulla crescita dei ragazzi. Tra i bianconeri assenti Anghelè, Da Graca e Comenencia.

Juve Next Gen-Messina, le parole di Brambilla

"Le ultime due vittorie sono figlie di buone prestazioni, in partite sofferte, che con lo spirito giusto siamo stati bravi a portarle dalla nostra parte. Con la Cavese c’è stata anche la voglia di non prendere gol, ed è un aspetto positivo. Balza all’occhio come i ragazzi siano migliorati molto in questo mese nell’attenzione a capire i momenti della gara: abbiamo l’impressione che abbiano la testa un po’ più libera, e i risultati aumentano la fiducia, che è qualcosa che dobbiamo cavalcare nel modo corretto. Tutto parte dalla testa, quando si ragiona in modo negativo anche gli episodi girano al contrario, mentre se risultati e prestazioni girano nel modo giusto, anche i dettagli sono dalla tua parte. Dobbiamo lavorare duro, i segnali postivi ci sono, dobbiamo dare continuità" Sul Messina prossimo avversario: "Troviamo una squadra che non vive un momento ottimale, ha due punti più di noi, e sappiamo che abbiamo la possibilità di far bene, di fornire una prestazione di livello alto e questa è la prima cosa a cui i ragazzi devono pensare, prima ancora che al risultato, che comunque in questo momento è importante".

Juve Next Gen-Messina, dove vederla in tv e streming

La sfida tra Juventus Next Gen e ACR Messina, valida per la 19ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio del match è atteso per alle 15:00 al "Pozzo-La Marmora" di Biella. Qui su Tuttosport il live tesuale dell'incontro.

Partita : Juventus Next Gen-Messina

: Juventus Next Gen-Messina Data e orario : sabato 14 dicembre, ore 15:00

: sabato 14 dicembre, ore 15:00 Canale TV : Sky Sport 253

: Sky Sport 253 Streaming: NOW TV, Sky Go

Juve Next Gen-Messina, le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia, Puczka; Faticanti, Macca; Cudrig, Guerra, Papadopoulos; Semedo. All: Brambilla

MESSINA (3-5-2): Krapikas; Rizzo, Manetta, Marino; Lia, Frisenna, Petrucci, Garofalo, Ortisi; Petrungaro, Anatriello. All: Modica

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido

