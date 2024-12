Guerra leader Next Gen: "Ai giovani spiego il mondo Juve". Su Brambilla...

Una Juve Next Gen in risalita. La seconda squadra bianconera ha avuto un complicatissimo avvio di stagione, con una sola vittoria nelle prime 16 giornate. Di certo la musica è cambiata con l'arrivo di Massimo Brambilla , che dopo aver preso le misure appena tornato con una sconfitta e un pari, è riuscito a inanellare tre vittorie nelle ultime tre gare, l'ultima in casa per 2-0 nello scontro diretto contro l' ACR Messina . Trascinatore e leader Simone Guerra , autore di un gol e di un assist contro i siciliani.

Guerra, rinascita Juve Next Gen e i 200 gol

Guerra, alla sua seconda stagione con la Juve Next Gen, è il capitano della squadra, solido anche nei momenti più complicati. L'attaccante si è così espresso a Sky Sport nel corso del programma 'Area C' sulla squadra bianconera: "Mi gratifica essere capitano e leader. Con Poli e Scaglia cerco di aiutare i compagni giovani, cercando di far capire loro com'è il mondo Juve e che crescere in un club così grande che gli consente di affacciarsi al professionismo è una grande possibilità". Su mister Brambilla invece: "Ha lavorato sulla testa, cercando di trasmetterci tranquillità, impartendoci poche idee ma ben chiare: ora i risultati ci stanno dando una mano".

Per Guerra la tappa dei 200 gol si avvicina: "Sarebbe bellissimo, un traguardo incredibile. Ho ancora voglia di giocare, perciò spero di raggiungerlo quanto prima. Voglio segnare altre reti per uscire dalla zona rossa della classifica, ma soprattutto per consentire alla squadra di raggiungere un obiettivo importante".

