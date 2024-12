Audace Cerignola-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen ha la possibilità di calare un poker di vittorie contro l' Audace Cerignola, tra le migliori formazioni del campionato . Dall'arrivo di Brambilla, i bianconeri hanno ritrovato la luce e ora hanno messo a segno una striscia di quattro risultati utili di fila, l'ultimo contro il Messina con un convincente 2-0 nonostante le tante assenze. La squadra di Raffaele è reduce dalla vittoria di misura a Latina, che ha lanciato i gialloblù al terzo posto nel girone C di Serie C.

Audace Cerignola-Juve Next Gen: diretta tv e streaming

La sfida tra Audace Cerignola e Juventus Next Gen, valida per la 20ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio del match è atteso per le ore 17.30 allo stadio Domenico Monterisi. Qui su Tuttosport il live testuale dell'incontro.

Partita: Audace Cerignola-Juve Next Gen

Data e orario: 21 dicembre, 17.30

Diretta Tv: Sky Sport

Streaming: Sky Go e Now Tv

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Juve Next Gen

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Capomaggio, Martinelli; Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci, Tentardini; Jallow, Salvemini. Allenatore: Raffaele

JUVENTUS NEXT GEN (4-4-2): Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia F., Puczka; Cudrig, Faticanti, Owusu, Macca; Guerra (C), Semedo. Allenatore: Brambilla

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.

