Altra Juve, stessa emergenza: l'ultima idea di Chiellini per la difesa

Il mercato della Juve Next Gen a gennaio ricalcherà molto quello della prima squadra. Per entrambe, infatti, la priorità della campagna acquisti riguarda il reparto difensivo. Se Motta dovrà far a meno fino al termine della stagione di Bremer e Cabal , non se la passa meglio il collega dell’Under 23, Massimo Brambilla , che sarà privo fino a giugno di Pedro Felipe e Riccardo Stivanello . Due tegole pesantissime che costringeranno il ds Claudio Chiellini a reperire in entrata un nuovo centrale il prima possibile, mentre per la fascia sinistra la soluzione appare già individuata e prevede il rientro dal Catanzaro di Riccardo Turicchia . Quest’ultimo ha già lavorato con profitto l’anno scorso con Brambilla, che lo riaccoglierà volentieri alla proprie dipendenze. Anche per il terzino mancino quella bianconera rappresenta l’occasione giusta per tornare protagonista dopo il semestre incolore in Calabria (appena una presenza).

Juve, idea Coppola

Al centro della guardia, invece, arriverà un marcatore che non occuperà un posto nella lista over. Piace Francesco Coppola, classe 2005 protagonista di un grande girone d’andata nella fila della Vis Pesaro con 3 gol in 16 presenze. Sono stati avviati i primi contatti, anche se il cartellino appartiene al Pisa e bisognerà, eventualmente, trovare una soluzione che soddisfi tutte e tre le parti in causa. Tra l’altro Coppola (torinese e juventino doc) vanta un passato nelle giovanili bianconere fino all’Under 19 e su di lui la Vecchia Signora ha tuttora una percentuale sulla futura vendita, che potrebbe favorire un accordo. Il casting è aperto e presenta anche altri nomi in lizza. Riflessioni in corso per individuare il profilo più adatto. Difensori ma non solo: la dirigenza della Vecchia Signora intende premiare l’ottimo impatto avuto dal Brambilla-bis (con 11 punti conquistati in cinque partite) e per questo sono già iniziate le grandi manovre per ingaggiare un centrocampista di personalità e di categoria (un over, per intenderci) più un altro centravanti, che possa far rifiatare il totem Simone Guerra, ma anche giocarci insieme.