Juve Next Gen, il primo colpo è in attacco: chi è il rinforzo di Brambilla

Oltre alle mosse per la prima squadra, la Juventus si muove per rinforzare anche la Next Gen . I bianconeri hanno infatti vissuto un inizio di stagione difficile, con anche l'ultimo posto nel girone C di Serie C prima del ritorno in panchina di Massimo Brambilla . Il calciomercato di gennaio potrebbe quindi essere l'occasione giusta per uscire definitivamente dalle zone calde, con un primo rinforzo che è ormai ad un passo.

Juve Next Gen, ad un passo l'arrivo di Pietrelli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nel pomeriggio è in programma un incontro tra la Juventus e la FeralpiSalò per definire il passaggio di Alessandro Pietrelli in bianconero. La Vecchia Signora ha infatti presentato un'offerta da 1 milione di euro più bonus per l'esterno classe 2003, mentre il club lombardo vorrebbe arrivare 1,5 milioni di euro. Per Pietrelli, che ha già accettato la destinazione, è pronto un contratto fino al 2028 più opzione.

Il calciatore, cresciuto nelle giovanili di Cesena e Bologna, ha messo a referto 5 gol e 3 assist in Serie C e potrebbe essere un rinforzo fondamentale per l'attacco di Brambilla. Nella passata stagione ha inoltre trovato la sua prima ed unica rete in Serie B contro il Cittadella, accumulando anche 15 presenze nel campionato cadetto.

