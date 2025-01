Juve Next Gen-Casertana: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo dopo due settimane di sosta per le festività natalizie. La Serie C non è scesa in campo durante le feste ed è stato un modo per le squadre di ricaricare le batterie e ritrovarsi per prepararsi al nuovo anno. Per i bianconeri la sosta è arrivata proprio nel momento migliore perché con l'arrivo di Brambilla in panchina, la squadra ha cambiato pelle: tre vittorie e due pareggi, ultimo il 3-3 contro il Cerignola, il bottino conquistato. A Biella la Juve sfiderà la Casertana per dare continuità agli ultimi risultati e provare a uscire dalla zona playout.